Tweede Kamer stemt voor transgender- en intersekse wet

De wet is een initiatief van D66, PvdA en GroenLinks. Zij willen dat ‘het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie’ expliciet wordt verboden.

Transgender en intersekse personen worden vaak geconfronteerd met discriminatie, zo blijkt uit onderzoek.

Verschillende partijen hadden in eerste instantie kritiek op de wet om juridische redenen. Het verbod op discriminatie op grond van geslacht is al wettelijk geregeld. Om die reden stemde de PVV uiteindelijk tegen. De SGP heeft ook nog inhoudelijke bezwaren.

De drie partijen moeten hun wet nu gaan verdedigen in de Eerste Kamer, om ook daar een meerderheid te overtuigen.

‘Geweldig nieuws’

‘Dit is geweldig nieuws voor transgender- en intersekse personen in Nederland’, stelt COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘De voor hen zo belangrijke expliciete wettelijke bescherming is nu binnen handbereik. Er is straks geen misverstand meer mogelijk: werkgevers, scholen, zorgverleners en anderen mogen transgender- en intersekse personen niet discrimineren!’

(Bron: NOS, COC, foto: v.l.n.r. Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) en hun medewerkers (achter) – foto: Vera Bergkamp)

