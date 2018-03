Provincie Overijssel steunt Roze Zaterdag 2020 in Zwolle

on

De provincie Overijssel steunt het initiatief om Roze Zaterdag in 2020 naar Zwolle te halen. De VVD kwam met dat plan en de meeste politieke partijen zijn voor.

VVD-Statenlid Regien Courtz vindt steun vanuit de provincie belangrijk. ‘Er bestaat nog steeds veel intolerantie rondom homoseksualiteit. De bekladding van reclameborden met zoenende mannen is daar een voorbeeld van. En wij vinden dat schrijnend en het lijkt ons daarom mooi om als reactie ons bij het initiatief in Zwolle aan te sluiten.’

Concreet heeft de Zwolse organisatie van Roze Zaterdag nog 40.000 euro nodig voor het evenement. Het verzoek vanuit de VVD is om dat bedrag op tafel te leggen.

‘Geen suikeroom’

De bespreking woensdagochtend op het provinciehuis had wel een stevige discussie tot gevolg. Vooral de SGP vroeg zich af of de provincie wel als taak heeft om dit soort initiatieven te ondersteunen. ‘De provincie is geen suikeroom’, aldus SGP-Statenlid Dirk van Dijk.

De opmerkingen schoten bij partijen als D66, PvdA en GroenLinks in het verkeerde keelgat. Volgens die partijen is het belangrijk dat het begrip voor homoseksualiteit vergroot wordt in de samenleving en draagt de SGP daar niet op een positieve manier aan bij.

Rol overheid

Van Dijk legde na afloop van het debat uit dat zijn partij wel voorstander van tolerantie is, maar dat dit niet betekent dat een afwijkende mening niet meer geuit mag worden. ‘Onze achterban maakt op grond van de bijbel een duidelijk onderscheid; homoseksuele geaardheid is een gegeven, maar het praktiseren daarvan is weer wat anders. En in onze opvatting heeft de overheid absoluut geen rol om dat te bevorderen.’

Teleurgesteld

D66-Statenlid Gerrit van Hofwegen reageerde teleurgesteld: ‘Vanochtend ging het debat niet over de Roze Zaterdag, maar over hoe we als overheid omgaan met discriminatie van deze doelgroep. De discriminatie en agressie tegen deze doelgroep is groot. Je mag tegen een evenement als Roze Zaterdag zijn, maar je moet geen situatie creëren waarbij je als partij discriminatie lijkt te steunen.’

(Bron: RTV Oost)

