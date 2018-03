Radio 01-04: Waar koopt Judith Saventeijn haar broodjes?

on

Rechercheur Judith Saventeijn zit samen met haar collega Thiemo Ravenhorst op de zaak van de verdwenen advocaat Ozan Özkan. Heeft de verdwijning te maken met homofoob geweld of met de fusie van het advocatenkantoor?

Patrica van der Broek geeft het antwoord in haar thriller ‘Belast Verleden’. De stad Groningen is het decor van haar boek. In de Roze Golf een wandeling langs plekken die een rol spelen in het boek, een wandeling die begint in het Stadspark en voert langs onder meer de warme bakker aan de Parkweg, homocafé ‘Ons Moeke’ en een terras op de Grote Markt.

Foto: Patrica van der Broek in Café ‘Ons Moeke’- Kars Tuinder Fotografie

