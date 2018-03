Genoeg geld binnen voor advertentie met zoenende mannen

on

De crowdfundingsactie om een paginagrote advertentie met zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad te plaatsen, heeft zijn doel bereikt.

In 14 uur tijd werd er 5000 euro opgehaald.

Initiatiefnemer Jasper Klapwijk wil zo een tegengeluid bieden aan de pamfletten die maandag met 40.000 exemplaren van de krant werden verspreid. Op het pamflet staat een rood kruis door twee zoenende mannen die reclame maken voor modeketen Suitsupply.

Klapwijk wil met met een nieuwe advertentie laten zien hoe mooi liefde kan zijn. ‘Het is echt bedoeld om mensen die geen vrije partnerkeuze hebben, een hart onder de riem te steken’, zegt hij.

Of de advertentie ook zal worden geplaatst is een tweede. ‘Het huidige advertentiebeleid voorziet er niet in dat de advertentie wordt geplaatst’, zegt de commercieel manager van de krant, Cees Hovius. ‘Het advertentiebeleid is in de lijn met de Bijbel en moet aansluiten bij de visie van het bedrijf.’

Toch wil Hovius in gesprek met Klapwijk, meldt die laatste op Twitter. In de Paasweek gaan de twee met elkaar praten.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws