Bosperceel bij parkeerplaats uitgedund vanwege bomenziekte

Het bosperceel bij carpoolplaats Bankhoef aan de A 326 bij Wychen is vrijwel geheel gekapt. De carpoolplaats bij de afrit Grave/Bergharen staat bekend als homo-ontmoetingsplaats.

Het perceel is gekapt in opdracht van de provincie Gerlderland, eigenaar van de carpoolplaats en het bosperceel. Volgens woordvoerder Petra Borsboom betrfet het regulier onderhoud, maar is er meer gekapt vanwege de essentaksterfte.

‘Vanwege die ziekte moeten we overal in de provincie meer dan normaal kappen’, aldus Borsboom tegen Omroep Gelderland. Ook een flink aantal bomen verderop langs de toe- en afritten van de A326 is tegen de vlakte gegaan.

Volgens Borsboom wordt bij het onderhoud van het openbaar groen rond een parkeer- of carpoolplaats ook altijd naar de sociale veiligheid gekeken.

‘Maar in het geval van Wijchen hebben we de laatste tijd geen klachten gehad over homo-ontmoetingen of drugsdealers.’ Ook de gemeente Wijchen kreeg geen opmerkingen daarover.

(Bron: Omroep Gelderland afbeelding: Google)

Categorieën:Nieuws