Radio 18-03: Rob van Oude-Roze was tiener in de jaren ’70

De Week van de Jaren ’70 is zondagavond weer voorbij. De Roze Golf sluit af met Rob Kragten.

Hij runt inmiddels al weer acht jaar het dating-bureau Oude-Roze, voor de wat oudere homo die op zoek is naar een vriend of een partner.

Rob Kragten was 10 toen de jaren zeventig begonnen en ontdekte dat hij jongens leuker vond dan meisjes, maar kwam pas in de jaren ’80 uit de kast.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 18 maart tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel