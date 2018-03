Politieke partijen Enschede ondertekenen Regenboogakkoord

on

Tien Enschedese politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben voor het eerst in Twente een Regenboogakkoord getekend. De partijen geven daarmee vóór de verkiezingen aan om ná de verkiezingen er alles aan te doen om een aantal concrete maatregelen te realiseren.

Het gaat daarbij onder meer om concrete afspraken met het hele onderwijs voor meer acceptatie op school, een campagne om slachtoffers van lhbt+-geweld te overtuigen melding of aangifte te doen en een duidelijk ‘nee’ tegen het dreigende gebruik van lhbt+-subsidie van het Rijk om het tekort op de gemeentelijke begroting terug te dringen.

D66, SP, EnschedeAnders, Burgerbelangen Enschede, Liberaal053, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en OPA hebben het akkoord ondertekend na afloop van het verkiezingsdebat afgelopen woensdag.

DPE besloot het akkoord net te ondertekenen. DENK wilde niet aan het debat deelnemen, evenals de PVV. PVV overweegt nog het akkoord te tekenen.

Ook in andere steden zoals in Leiden, Oss en Vlaardingen sloten partijen een Regenboogakkoord. Het debat in Enschede was georganiseerd door COC Twente Achterhoek.

Kijk hier voor de volledig tekst van het Regenboogakkoord.

(Bron en foto’s: COC Twente Achterhoek)

