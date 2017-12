Renault verrast in Italië met homothema in reclamespotjes

on

Renault heeft in Italië een aantal reclamespotjes uitgebracht met een roze rand. De spotjes zijn ondermeer te zien op televisie.

In het spotje ‘Ziekenhuis’ is een hoogzwangere vrouw met haar man op weg naar het ziekenhuis. Onderweg onthult ze dat de tweeling die ze op het punt staat te baren niet van haar man zijn, maar van haar zwager. Waarop de man eindelijk zijn geheim verklapt: ‘Ik ben homo’.

In het spotje ‘Huwelijk’ zien we een bruidegom met een getuige op weg naar de huwelijksplechtigheid. De getuige doet een bekentenis: ‘Ik hou van je. Ik hou ook van je vrouw; we sliepen samen.’ Waarop de bruidegom antwoord: ‘Ik sliep met je moeder.’

In de spotjes worden technische snufjes van de Renault Scenic onder de aandacht gebracht onder het motto ‘Het leven kan je verrassen, de weg niet’.

(Bron en screenshot: Renault)

