Top-scheidsrechter uit de kast: ik wil dat er over gepraat wordt

In Zwitserland is een top-scheidsrechter uit de kast gekomen. In een interview met Blick vertelt de 37-jarige Pascal Erlachner voor het eerst in het openbaar over zijn geaardheid.

Pascal Erlachner besloot uit de kast te komen omdat homoseksualiteit in het betaald voetbal nog steeds een enorm taboe is. ‘Ik hoop dat mijn coming-out de publieke discussie zal stimuleren. Als je niet over een onderwerp praat, blijf je in een impasse zitten. En stagnatie is regressie.’



Voor de scheidsrechter zelf is homoseksualiteit inmiddels geen probleem meer. ‘Ik heb een geweldige relatie en een geweldige familie. Ik voel me erg op mijn gemak bij de scheidsrechters en heb goede collega’s. Zij zijn het die mij leuk vinden zoals ik ben. Ik heb nu genoeg zelfvertrouwen. Ik kan daar staan ​​en zeggen: Ja, ik ben homo, nou en? Ik ben klaar voor deze stap en nieuwsgierig wat ik ermee activeer. Maar ik weet dat ik iedereen niet kan behagen. Ik wil dat ook niet.’

Carrière

Pascal Erlachner denkt dat homoseksuele voetballers bang zijn voor de reacties van de andere spelers en de fans in het stadion. Ook vrezen ze voor de gevolgen voor hun carrière.

Hij denkt niet dat zijn coming-out gevolgen heeft voor zijn eigen carrière. De scheidsrechter floot inmiddels bijna 80 Super-League wedstrijden. ‘Ik verwacht dat de Zwitserse voetbalbond mij zal steunen.’

‘Ik wil niet gezien worden als de homoseksuele scheidsrechter of als idool. Ik fluit gewoon een wedstrijd volgens de regels.’

Zwijgen

In het interview met Blick zegt Pascal Erlachner homoseksuele voetballers te kennen, maar zwijgt daarover: ‘het is niet mijn taak om daar over te praten. Iedereen beslist zelf hoe hij ermee wil omgaan. Maar als iemand mij vraagt om advies, vertel ik graag mijn verhaal. Ik realiseer me dat als ik mijn verhaal vertel andere mensen kan helpen.’

Dubbelleven

Pascal Erlachner kwam pas op zijn dertigste uit de kast. Zijn ouders hadden geen enkel probleem met zijn homoseksualiteit.

‘Eindelijk was de waarheid uit. Eindelijk mocht ik zijn wie ik ben. Ik had een tweede identiteit opgebouwd. Ik ging uit op plaatsen waar niemand mijn kende. Ik had een tweede telefoon en elke keer bedacht ik verhalen over wat ik gedaan had in het weekeinde. Dat eeuwige liegen was ongelooflijk vermoeiend.’



Uitdagingen

Tot zijn 24ste voetbalde Pascal Erlachner, maar hij besloot scheidsrechter te worden omdat de druk in de kleedkamer te groot werd. ‘Hoe ouder ik werd, hoe moeilijker het was om mijn geheim te bewaren. Ik ging telkens nieuwe uitdagingen aan om mezelf af te leiden.’ Dit jaar haalde hij zijn vliegbrevet.

Rood

Hoe hij zal reageren op het voetbalveld als iemand hem homo noemt? ‘Spannende vraag. Is homo een vies woord? Voor mij niet. Maar als iemand mij voor ‘flikker’ of ‘nicht’ uitmaakt, krijgt-ie onherroepelijk rood.’

(Bron: Blick, foto: Twitter)

