Bedenker van de regenboogvlag Gilbert Baker overleden

on

Kunstenaar en homoactivist Gilbert Baker, de bedenker van de regenboogvlag, is overleden op 65-jarige leeftijd.

De vlag is wereldwijd het symbool van de homorechten.

Het nieuws van het overlijden is door zijn partner bekend gemaakt.

Baker bedacht de veelkleurige vlag in de zomer van 1978 ter gelegenheid van de Gay Parade in San Francisco.

Roze driehoek

Het symbool wat de lhbt-gemeenschap tot die tijd koesterde was de roze driehoek, die oorspronkelijk door de nazi’s werd gebruikt voor homo’s. Baker koos voor een regenboog omdat die naar zijn zeggen alle kleuren en alle geslachten vertegenwoordigde.

Harvey Milk

Oorlogsveteraan Baker ontwierp meer vlaggen voor ideële doelen, bijvoorbeeld voor demonstraties tegen de oorlog in Vietnam. Hij werkte veel samen met de prominente homoactivist Harvey Milk, de eerste stadsbestuurder van San Francisco die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.

Museum

De regenboogvlag is opgenomen in de collectie van het prestigieuze Museum of Modern Art (MoMa) in New York.

(Bron: NOS, foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws