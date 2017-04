Voor Oekraïne dreigt uitsluiting van Eurovisie Songfestival

on

Oekraïne is door de Europese overkoepelende omroeporganisatie EBU onder druk gezet om Rusland alsnog toe te laten tot het Eurovisie Songfestival, volgende maand in Kiev.

De regering van Oekraïne weigert de Russische zangeres Joelia Samojlova een inreisverbod, omdat ze op de Krim heeft opgetreden na de annexatie door Rusland.

De EBU, de organisator van het festival, opperde vervolgens dat Samojlova via en satellietverbinding kon meedoen, maar dat is voor Rusland niet acceptabel.

De EBU wijst de Oekraïense regering er nu op dat de boycot negatieve gevolgen heeft voor ‘de internationale reputatie van Oekraïne als moderne en democratische Europese natie’ en voegt daar aan toe dat de deelname van Oekraïne aan het songfestival zelf in de toekomst op het spel staat.

Volgens de EBU zijn verschillende omroepen in Europa kwaad over de boycot, die uniek is in de geschiedenis van het Songfestival.

De Oekraïense regering heeft nog niet gereageerd.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws