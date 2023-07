Woensdag is de allereerste Ienieminipride in Giethoorn

on

In Giethoorn wordt woensdagmiddag voor het eerst een Pride gehouden, de Ienieminipride. De organisatie is in handen van de stichting Regenboog Steenwijkerland.

Met de Pride wil de stichting de boodschap van inclusiviteit, gelijkheid en acceptatie uit dragen. ‘Ondanks de vooruitgang die is geboekt in de afgelopen jaren, blijft het van essentieel belang om aandacht te blijven vragen voor de noodzakelijke inclusie van de LHBTIQ+-gemeenschap in onze samenleving’, aldus Regenboog Steenwijkerland in een toelichting.

Tussen drie en zes uur woensdagmiddag worden er tompoucen uitgedeeld aan vakantiegangers.

‘Het uitdelen van tompoucen tijdens de Ienieminipride is niet alleen een smakelijke traktatie, maar symboliseert ook de zoete overwinningen op weg naar een meer inclusieve samenleving.’

De stichting Regenboog Steenwijkerland nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze unieke activiteit en samen te komen in de viering van diversiteit.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel