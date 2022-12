‘Schandalig: IND trekt binnen twee uur conclusie niet gay genoeg’

on

Een asielzoeker uit Nigeria, die dankzij een uitvoerig rapport van LGBT Asylum Support in de herhaalde procedure kon, is in recordtijd afgewezen.

De man moest een jaar wachten voordat hij opnieuw gehoord werd en toen het zover was, wees de IND niet alleen het rapport en brieven af maar vond de afwijzing volgens LGBT Asylum Support plaats amper twee uur na de afronding van ‘een kort en gebrekkig gehoor door de IND’.

‘De vraag rijst dan ook: hoe kan de IND binnen twee uur een acht pagina’s tellend voornemen tot afwijzen opstellen en was er daarmee op voorhand eigenlijk al niet een besluit geschreven en genomen?’

Discriminatie

De medewerker die het interview afnam, bleek ook de beslismedewerker te zijn geweest, Daarmee is volgens LGBT Asylum Support de objectiviteit en de kwaliteit van de IND in het geding.



‘Dit is ronduit schandalig’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas. ‘Het is enorm moeilijk om met gedegen rapporten LHBTI-Plus asielzoekers opnieuw in procedure te krijgen. De IND ziet onze deskundigheid daarin niet en betwijfelt onze objectiviteit. Echter de IND heeft een onderzoeksplicht die hierbij sterk gekleurd lijkt doordat vele Nigerianen verhoudingsgewijs met meer bewijslast moeten komen dan asielzoekers uit andere landen. Dat is een vorm van discriminatie waar we eerder de IND tijdens zitting mee geconfronteerd hebben.’

Vier-ogen-principe

Volgens de organisatie die homoseksuele asielzoekers bij staat is het onderzoek van de IND ‘ondermaats’. Zo wordt groei in identiteit niet tot nauwelijks onderzocht.

‘Bijzonder in deze casus is juist dat deze persoon kan verklaren waarom hij zijn schaamte voorbij is. Maar ook dat de kwaliteitscontrole mist in besluitvorming zoals het vier-ogen-principe.

Gesprek

LGBT Asylum Support gaat een brief sturen aan de verantwoordelijk staatsecretaris en aan de Tweede Kamer over het gebrek aan kwaliteit en objectiviteit bij de IND.

Half januari heeft de stichting een gesprek met de nieuwe directeur van de IND. Ook daar wil Kortekaas deze kwestie bespreken.

(Bron: LGBT Asylum Support)

