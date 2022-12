Roze Golf 25-12: Marco en Remco volgen hun hart

on

‘Volg je hart’ is het advies van Marco Rutten en Remco van de Weerdt. Marco besloot te gaan reizen en te fotograferen en Remco houdt van zingen.

Over hun ervaringen maakte Remco het album Zoete Pijn. Marco en Remco vertellen in de Roze Golf over het album, hun passie en hun relatie.

Het werk van Marco is hier te vinden; kijk hier voor meer informatie over Remco van de Weerdt

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 25 december tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De Roze Golf is ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel