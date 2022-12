Pride Amsterdam wordt langer, diverser en krijgt nieuwe naam

on

Pride Amsterdam wordt komend jaar in een nieuw jasje gestoken. Het evenement, dat Queer & Pride Amsterdam gaat heten, duurt dertien dagen in plaats van negen en de invulling is in handen van twee organisaties.

De eerste week, die begint op 22 juli, wordt georganiseerd door Queer Amsterdam (QA), een nieuwe organisatie die bestaat uit verschillende groepen uit de LHBTI-Plus-gemeenschap. De Stichting Pride Amsterdam (SPA), die het evenement de afgelopen jaren organiseerde, is verantwoordelijk voor de laatste zes dagen van het evenement.

‘Het wordt een stuk diverser’, zegt Aynouk Tan van QA tegen de NOS. ‘We bieden een podium aan alle stemmen en aan alle varianten op het gebied van seksualiteit en gender, maar ook huidskleur en culturele achtergrond hebben een belangrijke rol.’

De nieuwe opzet is een uitvloeisel van een onderzoek van de gemeente Amsterdam, waaruit bleek dat de Pride minder grootschalig moest worden en dat er meer nadruk op emancipatie en protest moest komen te liggen.

De eerste week van Queer & Pride Amsterdam wordt afgetrapt met de traditionele Pride Walk. De dagen daarna zullen in het teken staan van anti-discriminatie en nationale en internationale solidariteit, waarbij gemarginaliseerde groepen uit de gemeenschap een grote rol spelen.

De tweede week start op 1 augustus. In die week vindt de traditionele Canal Parade plaats en het evenement wordt afgesloten met het slotfeest op de Dam op 6 augustus.

(Bron: AT5, NOS)

