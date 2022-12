Homoseksuele asielzoeker stopt hongerstaking na reactie IND

on

De 26-jarige homoseksuele asielzoeker Raja uit Pakistan is na twaalf dagen gestopt met zijn hongerstaking, die hij was begonnen omdat hij sinds maart al niets meer had gehoord van de IND.

Een recente brief van de IND aan alle asielzoekers waarin werd aangekondigd dat de beslistermijn is verlengd van zes naar vijftien maanden, was voor Raja (foto) de druppel die de emmer deed overlopen.

Hij vroeg in februari 2020 asiel aan. Die aanvraag werd afgewezen omdat de IND de man ‘niet gay genoeg’ vond. Na een rapport van LGBT Asylum Support werd in maart 2022 de afwijzende beschikking ingetrokken, maar verder bleef het stil.

Pas na actie van LGBT Asylum Support nodigde de IND Raja uit om in januari 2023 opnieuw gehoord te worden, zodat een nieuw besluit over zijn asielaanvraag genomen kan worden. Daarop stopte Raja met zijn hongerstaking.

Wel voert hij met zijn partner Ali dagelijks actie bij het azc waar hij verblijft. Ze willen aandacht vragen voor de vele LHBTI Plus-asielzoekers die ook lijden onder het besluit de beslistermijn te verlengen tot vijftien maanden.

De brief veroorzaakt veel heftige reacties bij asielzoekers. Asieladvocaten en LGBT Asylum Support worden overstelpt met vragen over de brief. Ook ontvangen ze noodkreten van asielzoekers die worstelen met suïcidale gedachten, depressies en hongerstakingen overwegen.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

