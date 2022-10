Kijktip: romantische Amerikaanse komedie over twee homo’s

on

Nieuw in de bioscoop in Nederland: de eerste romantische komedie van een grote filmstudio: Bros. De film is uitgebracht door Universal Pictures.

Billy Eichner speelt in de film de rol van Bobby Lieber, die zijn tegenpool Aaron (Luke Macfarlane) ontmoet. Ondanks hun grote verschillen en bindingsangst, besluiten ze voor elkaar te gaan.

De film is geregisseerd door Nicholas Stoller, die samen met Eichner voor het scenario tekende.

Kijk hier voor een gesprek met regisseur Nicholas Stoller en hoofdrolspelers Billy Eichner en Luke Macfarlane over Bros.

Kijk hier voor meer achtergrondinformatie over de film.

De film is te zien in onder meer Deventer, Enschede en Zwolle.

