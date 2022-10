Scheidsrechter over spreekkoren: FC Twente stond voor lul

on

Tijdens de wedstrijd zondagavond van FC Twente tegen FC Groningen zijn anti-homospreekkoren te horen geweest. Scheidsrechter Fijke Hoogendijk woonde de wedstrijd bij en heeft er geen goed woord voor over dat er niet werd ingegrepen.

Hoogendijk was in het stadion in Enschede omdat het afgelopen voetbalweekeinde in het teken stond van LHBTI-Plus-acceptatie. Ze was één van de sprekers op een besloten presentatie van de Alliantie Gelijkspelen.

In de tweede helft klonk ‘het zijn de homo’s van Groningen’ op de tribunes. ‘Zeker een minuut of acht lang klonk het lied uit duizenden kelen’, zei Hoogendijk na afloop van de wedstrijd tegen de krant Tubantia. ‘Je ziet het gebeuren, voelt het ongemak, maar er gebeurt gewoon niks. Juist op zo’n dag als vandaag is dat enorm pijnlijk.’

‘Vol ongemak hoorden we de teksten aan vanuit de skybox. Het spel wordt niet onderbroken en niemand greep in. Wat de protocollen ook zijn: als gastheer stond FC Twente behoorlijk voor lul.’

‘Statements als aanvoerdersbanden met regenboogkleuren zijn een mooi begin, maar er is meer nodig om het verschil te maken. Ga bij jezelf te rade: wat doe je als het erop aankomt? Als degene naast je kwetsende teksten zingt? Blijf je dan stil en duik je weg of ga je ergens voor staan?’, aldus Hoogendijk.

FC Twente laat in een reactie aan de krant Tubantia weten ‘de gezangen af te keuren’. ‘We hebben inderdaad een protocol, maar hebben deze niet in werking gesteld omdat de gezangen van korte duur waren.’

(Bron: Tubantia, Vrouwenvoetbalnieuws; foto: KNVB)

