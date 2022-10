Pride Photo-tentoonstelling nu ook in Heerenveen beklad

on

Foto’s van de Pride Photo-tentoonstelling zijn in Heerenveen bewerkt met spuitbussen. Ook zijn er pamfletten over de foto’s geplakt. De foto’s staan sinds vrijdag op het Gemeenteplein.

Foto’s van de reizende tentoonstelling werden eerder beklad in Vlissingen, Almere en Maastricht. In Assen, de vorige plaats waar de foto’s te zien waren, werden foto’s afgeplakt met tape en voorzien van een spandoek met de tekst ‘Niet geschikt voor onze kinderen’.

Ook in Heerenveen hing een spandoek met eenzelfde tekst.

De vernielingen werden maandagochtend ontdekt. Evert Haagsma van de stichting Regenboogbelang Heerenveen (RBH) reageert tegen Omroep Friesland. ‘Te triest voor woorden.’

‘De bekladders keuren het blijkbaar af dat er naast heteroseksualiteit ook nog andere vormen van seksualiteit bestaan. Verschrikkelijk dat dit anno 2022 nog gebeurt’, zegt Haagsma.

Transman

De reizende fototentoonstelling bestaat uit twintig panelen met prijswinnende foto’s. ‘Ze zijn mooi gemaakt’, aldus Haagma. Met name de foto’s van het proces van de overgang van vrouw naar man roept ergernis op.

Of het om een eenmansactie gaat, durft Haagsma niet te zeggen. De expositie was eerder in andere plaatsen in Nederland te zien. In Assen leidde dat ook tot bekladding. Daar zou een kleine orthodoxe actiegroep achter zitten.

Aangifte

De stichting Regenboogbelang Heerenveen heeft melding van de bekladding gedaan bij antidiscriminatiecentrum Tûmba. Aangifte bij de politie is aan de gemeente en aan de organisatie van de fototentoonstelling. Regenboogbelang kan dat zelf niet doen, omdat het om foto’s in de openbare ruimte gaat.

De fotoborden in Heerenveen worden weer schoongemaakt. De foto’s zijn nog tot en met 3 november te zien op het Gemeenteplein.

(Bron: Omroep Friesland, Groot Heerenveen; foto: opening vrijdag 14 oktober – gemeente Heerenveen)

