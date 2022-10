Queer-Art in Enschede met Droom Dit en Regine Hilhorst

on

Concordia in Enschede houdt vrijdag een Vrijmibo in samenwerking met onder andere Droom Dit en dichter Regine Hilhorst.

Er is een rondleiding door de expositie Queer-Art en er is muziek van Droom Dit. Ook Regine Holhorst treedt op met gedichten en liedjes.

Marleen Hendrickx gaat met het publiek in gesprek over kunst en queer. Vragen die aan bod komen zijn: hoe maak je queerkunst? Is het nodig om dat te maken? Moet er verandering plaatsvinden in de kunstwereld?

Na de Vrijmibo is er de theatervoorstelling X Y WE, voorstelling over intersekse personen in de theaterzaal van Concordia aan de Oude Markt in Enschede.

Datum: vrijdag 7 oktober

Tijd: 17:00-19.00 uur

Locatie: Kunstruimte Concordia, Langestraat 56 Enschede

Deze Vrijmoibo is onderdeel van de Regenboogdagen in Enschede.

(Foto: Droom Dit; fotograaf: Maaike Ronhaar)

