Petitie EuroPride-mars in Belgrado 30.000 keer ondertekend

De organisatoren van EuroPride in Belgrado hebben vrijdag de petitie aangeboden aan de regering, waarin opgeroepen wordt de mars die voor zaterdag gepland staat, door te laten gaan. De petitie is bijna 30.000 keer ondertekend.

Het ministerie van Binnenlandse zaken verbood dinsdag de mars omdat er geweld dreigt. Extreemrechtse groepen hadden tegendemonstraties aangekondigd. Die zijn ook verboden. Het besluit volgde op weken van anti-LHBT-demonstraties van de Servisch-Orthodoxe Kerk en rechtse groeperingen.

De organisatoren van EuroPride hebben gezegd de straat op te zullen gaan, ondanks een verbod. Ze hebben een nieuwe route aangekondigd: van het Grondwettelijk Hof naar het sportcentrum Tasmajdan in Belgrado, waar later op de dag een concert wordt gehouden. Voor deze mars is een aanvraag ingediend.

Het Grondwettelijk Hof heeft in het verleden vier keer het verbod op een Pride-parade ongrondwettelijk heeft verklaard.

Vrijheid van vergadering

Zo’n 45 Servische non-gouvermentele organisaties hebben staatsinstellingen gevraagd om de vrijheid van vergadering van leden van de LHBTI-Plus-gemeenschap te ondersteunen, zo is vrijdag bekend gemaakt.

Alert

Verschillende rechtse groepen hebben aangegeven zaterdag ook de straat op te gaan aan, ondanks het verbod. Op verschillende sociale-medianetwerken zijn mensen aangespoord om zich voor verschillende kerken te verzamelen. De belangrijkste bijeenkomst is gepland voor de enorme St Sava-kerk in het stadscentrum.

Een neofascistische organisatie, Srpska akcija, (Servische actie) riep vrijdag op haar Telegram-groep mensen op om op zaterdag alert te zijn.

Klein offer

Woensdag riep People’s Patrols, een xenofobe rechtse organisatie die bekend staat om het aanvallen van migranten en vluchtelingen, mensen op om zaterdag vroeg in het stadscentrum samen te komen om te voorkomen dat de ‘sluwe’ EuroPride-organisatoren een stap kunnen zetten.

‘We hebben zoveel kerken in het centrum van Belgrado waar we kunnen samenkomen voor de ochtendliturgie, dus God helpe ons, we zullen de straten van de hoofdstad vullen met het heilige kruis … het is een klein offer voor de verdediging van familie en religie’, schrijft People’s Patrol op zijn Telegram-pagina.

Heropvoeding

Een Servisch parlementslid en leider van de rechtse Dveri-partij, Bosko Obradovic, riep woensdag de mensen ook op om ‘waakzaam’ te blijven.

‘We moeten klaar zijn om steeds weer naar buiten te gaan voor nieuwe processies en familiewandelingen om onze kinderen te verdedigen tegen LHBT-propaganda. Hun doel is geen homoparade, maar de heropvoeding van onze kinderen, en christenen, familie en traditioneel Servië moeten dat weten en voorkomen’, zei Obradovic.

Obradovic heeft vrijdag gezegd dat als de EuroPride wordt gehouden, dat het bewijs zal zijn dat Servië een EU- en NAVO-kolonie is.

Steun van ambassades

De ambassades van verschillende landen in Servië hebben ondertussenin een verklaring hun volledige steun geuit voor de leden van de LHBTI-Plus-gemeenschap en spraken de hoop uit dat er een oplossing zal worden gevonden die een vreedzame, legale en veilige mars zaterdag mogelijk maakt. De verklaring is door de Nederlandse ambassade op Twitter is gezet. Het Twitter-account van de Nederlandse ambassade is voorzien van de tekst: ‘Oranje is altijd onderdeel van de regenboog’.

De brief is ondertekend door de ambassades van Australië, Oostenrijk, België, Canada, Kroatië, Nederland, Finland, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Oekraïne, Groot-Brittannië en de VS.

(Bron: Balkan Insight)

