True Colors Nunspeet: huisarts trek ondertekening in

True Colors in Nunspeet roept een huisarts in die plaats op om zijn ondertekening van het manifest van Gendertwijfel tegen de nieuwe Transgenderwet in te trekken.

Volgens Jet Waterman van True Colors, een burgerinitiatief dat ijvert inclusiviteit in de gemeente, had de huisarts het manifest nooit moeten ondertekenen. Volgens haar heeft een huisarts namelijk een bijzondere positie: ‘Stel je voor dat je worstelt met je identiteit en je komt bij deze huisarts. Heeft die dan echt het beste met je voor? Of wil deze huisarts je gewoon zijn eigen opvattingen opdringen? Dat kan en mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Zeker in de gemeente Nunspeet waar dit soort dingen al heel erg gevoelig liggen.’

‘Dat notabene een huisarts uit Nunspeet het manifest tegen de wet heeft ondertekend, toont aan dat we in Nunspeet nog een lange weg te gaan hebben. Bij de huisarts moet je je veilig voelen, wie je ook bent of wil zijn. We roepen de huisarts op de ondertekening ongedaan te maken.’

Onafhankelijk

Daarnaast is de arts ook nog gemeentearts van Nunspeet. ‘De gemeente zou hier duidelijk afstand van moeten nemen. Een gemeentearts moet volstrekt onafhankelijk zijn. We roepen dus ook de gemeente Nunspeet en de politiek op om actie te ondernemen. ‘

True Colors Nunspeet wilde graag op korte termijn het gesprek aangaan met de betreffende huisarts. Dat bleek niet mogelijk. Een gesprek staat nu gepland voor 12 september.

Daarnaast is het Nederlands Huisartsen Genootschap om een reactie gevraagd, maar hebben nog niet inhoudelijk gereageerd.

Misleidende campagne

Waterman noemt de nieuwe Transgenderwet ‘een feestelijke mijlpaal’:‘Iedereen moet namelijk zichzelf kunnen zijn’.

True Colors zegt in een verklaring heeft dan ook geen goed woord over voor de ‘onnodige, kwetsende en misleidende campagne tegen de wet’, georganiseerd door Gendertwijfel.

