Slotdag Eurogames 2022 in Nijmegen

on

In Nijmegen is de laatste dag van de Eurogames 2022. De sportieve krachtmeting begon woensdag; zo’n 2.500 sporters zijn in Nijmegen om mee te doen aan de wedstrijden.

In totaal konden de sporters meedoen aan negentien verschillende sporten.

De Eurogames worden zaterdagavond afgesloten met een groot feest aan de Waalkade in Nijmegen.

Zondagavond in de Roze Golf een sfeerimpressie van de negentiende editie van de Eurogames, die elk jaar in een andere stad worden georganiseerd op initiatief van de European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF). De spelen worden volgend jaar in Bern gehouden.

(foto’s: Bart Oude Scholten)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws