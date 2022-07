Halsema: Amsterdam is tolerante stad waar het soms schuurt

on

Amsterdam is nog altijd een tolerante stad, maar ook een grote stad , ‘waar het soms schuurt en waar ook sprake is van intolerant, onverdraagzaam en soms onacceptabel gedrag.’

Dat zei burgemeester Femke Halsema bij de opening van Pride Amsterdam.

‘Je ziet hoe blij mensen zijn. Dit is de week dat ze zich vrij kunnen uiten, waarin ze samen zijn, solidair zijn en weten dat ze steun hebben’, aldus de burgemeester tegen AT5.

De 26 editie van Pride Amsterdam werd na de Pride Walk feestelijk geopend in het openluchttheater van het Vondelpark. ‘Er is voor iedereen plek, het is een vrij land en een vrije beweging. Wij zijn voor inclusie en voor gelijkwaardigheid. Iedereen telt’, aldus voorzitter van de Pride, Frans van den Avert.

In de stad zijn tot en met volgende week zondag meer dan driehonderd activiteiten om extra aandacht te vragen voor homo-emancipatie. Het thema van dit jaar is ‘my gender, my pride’.

Volgende week zaterdag is de jubileumeditie van de Canal Parade. De botenparade door de grachten is dan voor de 25e keer.

(Bron en screenshot: AT5)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws