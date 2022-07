Vragen VVD: hoe het staat met anti-LHBT-geweld in Rotterdam

on

De VVD in Rotterdam wil van het college van burgemeester en wethouders in de stad weten hoe het staat met het anti-LHBTI-Plus-geweld.

De partij wil weten hoe het staat met de aangifte- en meldingsbereidheid van slachtoffers en de VVD wil specifiek weten waarom een 34-jarige man, die op klaarlichte dag werd mishandeld op Vuurplaat niet is doorverwezen naar Roze in Blauw.

Fractievoorzitter Pascal Lansink-Bastemeijer (foto) noemt het voor het aanpakken van geweld tegen LHBTI-Plussers ‘cruciaal’ dat van elk incident melding wordt gemaakt. ‘Op deze manier krijgen we zicht op hoe groot het probleem is en waar de incidenten plaatsvinden.’

De mishandeling op Vuurplaat is tot nu toe niet naar buiten gekomen. De politie registreerde de mishandeling in eerste instantie als geweldsincident en niet als geweld tegen een LHBTI-Plusser.

Het slachtoffer zegt vrijdagmiddag 1 juli zijn belaagd door drie mannen nadat hij zijn fiets op slot zette op de Vuurplaat, een winkelstraat in Feijenoord. Een van de drie belagers zou hebben geroepen: ‘Wat kijk je, kankerhomo!’, waarna de drie op hem begonnen in te slaan. Het slachtoffer werd ontzet door een omstander en naar het ziekenhuis vervoerd.

Fractievoorzitter Pascal Lansink-Bastemeijer: ‘Het was voor hem overduidelijk dat hij werd gepakt vanwege zijn geaardheid. Hij werd door de daders ook als zodanig uitgescholden.’ Volgens de fractievoorzitter wordt het slachtoffer vaker uitgescholden vanwege zijn geaardheid. ‘Hij kijkt voortdurend om zich heen. Zijn feminiene uitstraling is aanleiding tot structureel verbaal geweld. Maar daar heeft hij nooit aangifte van gedaan of melding van gemaakt. Uit angst voor represailles, maar ook vanuit het gevoel dat er toch niks mee gedaan wordt. Zulke signalen krijgen we helaas veel vaker. Daarom vrees ik dat dit probleem veel groter is dan we op basis van de cijfers denken.’

