Leger des Heils ziet homoseksualiteit niet langer als zonde

Het Leger des Heils in Nederland ziet homoseksualiteit niet langer als zonde. Dat heeft het kerkgenootschap afgelopen week aan haar leden laten weten.

Het kerkgenootschap schrijft: ‘Wij onderkennen en tonen eerbied voor de fundamentele waarde en waardigheid van elk individu. Wij bevestigen het recht van alle mensen op aanvaarding, respect en inclusiviteit ongeacht leeftijd, etniciteit, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, status en mogelijkheden.’

Het kerkgenootschap schrijft verder dat het zich verzet ‘tegen iedere vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid’ en betuigt spijt ‘aan degenen die pijn is aangedaan als een gevolg van onze woorden en daden’.

De verklaring komt na jaren discussie over de positie van LHBTI-Plussers binnen haar gemeenschap.

‘Bijsturing’

In 2003 had de top al afstand genomen van de orthodoxe opvatting dat homoseksualiteit zondig was. Een majoor noemde die progressieve houding in de evangelische kerk een ‘bijsturing door de Geest’. De geloofsgemeenschap was op dat moment al ‘verrijkt door andersgeaarden’.

Homoseksuelen waren actief binnen de organisatie. Enkele homoseksuele paren trouwden zelfs in aanwezigheid van het boegbeeld van het Leger des Heils, majoor Bosshardt.

Welzijnswerk

De Nederlandse tak van The Salvarion Army telt bijna 5000 leden en is vooral bekend van het welzijnswerk, onder meer op het gebied van daklozenopvang.

Het welzijnswerk is ondergebracht in een aparte stichting, die net als het kerkgenootschap onderdeel is van de internationale organisatie The Salvation Army in Londen.

