Risicogroep apenpokken wordt zo snel mogelijk gevaccineerd

Het kabinet wil zo snel mogelijk gaan beginnen met het vaccineren van mensen die het meeste risico lopen op het apenpokkenvirus.

Minister Kuipers van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van het RIVM.

In eerste instantie gaat het om een groep van ongeveer 2000 mensen uit de hiv-PrEP-doelgroep uit Amsterdam. Het vaccineren van een bredere doelgroep wordt gelijktijdig voorbereid. In totaal komen zo’n 32.000 mensen in aanmerking voor het vaccin.

De GGD wil een vaccin inzetten dat niet voor de bestrijding van apenpokken is gemaakt, maar er wel tegen werkt.

In Nederland is bij 402 mensen apenpokken vastgesteld (laatste update 7 juli 2022), meldt het RIVM.

(Bron: NOS, RIVM; foto: RIVM)

