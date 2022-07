In ondertiteling bij HBO Max is ‘gay’ ‘nicht’ en ‘lesbian’ ‘pot’

on

Kritiek op de ondertiteling van de Amerikaanse serie Looking die te zien is bij HBO Max. De streamingsdienst worden de woorden ‘gay’ en ‘lesbian’ vertaald met ‘nicht’ en ‘pot’.

Na klachten kwam HBO Max met excuses voor de homo-onvriendelijke vertaling.

‘We kunnen zeggen dat we het “ronduit vervelend” vinden, maar dat dekt de lading niet’, zegt medewerker van de dienst op Twitter. ‘We hebben dit met de hoogste prioriteit doorgegeven en we gaan intern kijken hoe we dit structureel kunnen aanpakken. Onze oprechte excuses hiervoor’.

HBO Max is sinds 8 maart beschikbaar in Nederland. Het is de streamingdienst van het productiehuis WarnerMedia met succesvolle series als Game of Thrones, The Wire en Euphoria.

De vertaling van de serie Looking over een groep vrienden in San Fransico is niet de enige steen des aanstoots bij kijkers, er zijn ook bij andere series en films klachten over onjuiste en slechte vertalingen.

(Bron: AD; foto: HBO)

