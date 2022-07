Kabinet keurt ‘homogenezing’ af, maar laat verbod aan Kamer

on

Het kabinet keurt therapieën voor ‘homogenezing’ af, die in bepaalde religieuze kringen worden gegeven.

Volgens het kabinet is het goed als er een wettelijk verbod komt op deze ‘zogenoemde conversiepraktijken om iemands seksuele of genderidentiteit te veranderen’, maar laat het initiatief daarvoor aan de Tweede Kamer.

De ministers Yesilgöz (Justitie en Veiligheid – foto) en Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) reageren op een onderzoek van Regioplan en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarin staat dat een wettelijk verbod op conversietherapieën een steun in de rug kan zijn voor de slachtoffers. Volgens de onderzoekers is het ‘een duidelijk signaal dat de overheid naast hen staat.’

De ministers scharen zich achter die conclusie. ‘Dergelijke praktijken passen niet binnen deze samenleving’, zegt Dijkgraaf. ‘Iedereen moet de ruimte hebben om zich te ontwikkelen, zonder beperkingen.’

Zijn collega Yesilgöz voegt daaraan toe: ‘Door duidelijk de norm te stellen en door veilige plekken om hierover te spreken, weten slachtoffers dat ze hulp kunnen krijgen en aangifte kunnen doen. Het is onverteerbaar als je onder zware druk gedwongen wordt te ontkennen wie je bent.’

Het kabinet wacht nu op een wetsvoorstel dat D66, VVD, PvdA en GroenLinks vorig jaar hebben aangekondigd, schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. Ze kijken hier ‘met interesse’ naar uit en zeggen dat het kabinet na indiening zijn standpunt kenbaar zal maken.

Daarbij zal kritisch gekeken worden naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het verbod en naar de verhouding tot grondrechten als de vrijheid van godsdienst en onderwijs.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart vorig jaar ondertekenden VVD, D66 en CDA een ‘regenboogstembusakkoord’ met belangenorganisatie COC. Daarin staat met zoveel woorden dat er een verbod moet komen op LHBTI-Plus genezingstherapieën.

De ChristenUnie ondertekende dat niet. Maar deze vierde regeringspartij sprak in het regeerakkoord wel met de coalitiegenoten af om te ‘blijven werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Het Regenboogakkoord is hiervoor de basis. We voeren dit akkoord zorgvuldig uit met (initiatief)wetgeving en beleid.’

Uit onderzoek uit 2020 komt naar voren dat er ongeveer vijftien therapeuten en organisaties zijn die therapie geven om homo’s te ‘genezen’. Volgens de bureaus Beke en Ateno leiden dit soort pogingen tot veel psychische schade met ernstige gevolgen, tot aan depressies en zelfdoding aan toe.

