‘Songfestival is volgend jaar in Oekraïne, in Kyiv of Marioepol’

Als het aan de groep Kalush Orchestra ligt, wordt het Eurovisie Songfestival in 2023 in Oekraïne gehouden.

Volgens de leden van de band moet het songfestival in elk geval in Oekraïne worden gehouden, het liefst in Kyiv.

‘Volgend jaar heten we iedereen welkom op het Eurovisie Songfestival in een herenigd en gelukkig Oekraïne’, zo zei de band tijdens de persconferentie na afloop van de finale.

President Zelensky heeft op Twitter laten weten dat wat hem betreft het songfestival in in 2023 in Marioepol plaatsvindt. ‘We gaan ons best doen om het volgend jaar te organiseren in Marioepol’.

De stad ligt sinds de Russische inval grotendeels in puin.

Kijk hier naar de persconferentie:

(Bron: EBU, NOS; foto: screenshot EBU)

