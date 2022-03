Raad van State: Aarden wal op Leikant mag blijven liggen

on

Stichting Platform Keelbos heeft ongelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over parkeerplaats Leikant langs de A58 bij Goirle.

De stichting die zich inzet voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo-ontmoetingsplekken, eiste dat de gemeente Goirle optreedt tegen de eigenaar van het perceel dat grenst aan de parkeerplaats en ruim dertig jaar bekend stond als homo-ontmoetingsplaats.

Volgens de Raad van State is de stichting geen belanghebbende meer, omdat de plek geen ontmoetingsplek meer is sinds het perceel is afgesloten met hekken

De aarden wal doet daar naar het oordeel van de Raad van State niets aan af, want de toegang wordt verhinderd door het hek en niet door de aarden wal.

De stichting stapte in 2015 voor de eerste keer naar de rechter toen de eigenaar het perceel een hek plaatste, waarna het bos niet meer toegankelijk was vanaf de parkeerplaats langs de A58. De rechter was toen van mening dat de gemeente Goirle inhoudelijk naar de bezwaren van de stichting moest kijken. Vervolgens oordeelden de bezwarencommissie, de rechter en de Raad van State dat het hekwerk legaal was.

(Bron: BN De Sstem)

