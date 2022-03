Regenboogpad in Heemskerk binnen week beschadigd

on

Nog geen week na de feestelijke onthulling van het regenboogpad bij het gemeentehuis van Heemskerk is het pad beschadigd met een remspoor.

Volgens de woordvoerster van de gemeente ‘worden de beschadigingen op niet al te lange termijn hersteld.’

Voorzitter Jos Ahlers van COC Kennemerland betreurt de vernieling. ‘Het toont wel aan hoe belangrijk het is dat we werken aan zichtbaarheid en acceptatie. Dat het bij een aantal mensen weerstand oproept, sterkt mij alleen maar in de overtuiging dat we die zichtbaarheid blijven afdwingen.’

De gemeente Heemskerk onthulde afgelopen zaterdag het nieuwe regenboogpad, langs de vijver naast het gemeentehuis. In het persbericht kondigde zij aan: ‘Met dit initiatief wil de gemeente laten zien dat ze pal staat voor de rechten van LHBT+‘ers en dat er voor discriminatie op basis van geslacht of seksuele voorkeur geen ruimte is in Heemskerk.’

Statement

In Heemskerk is er discussie over het pad. De één vindt ‘het statement belangrijk’, maar de ander ‘twijfelt of het helpt’ en vindt het pad erg duur.

Sommigen vinden het kleurrijke pad mooi en het statement op zijn plaats. Anderen zien liever andere kunst, of het gemeenschapsgeld van 11.000 euro aan iets anders besteed. Ook op straat lopen de meningen uiteen van ‘laten we een beetje lief zijn voor elkaar’, tot ‘het is wel erg veel geld’.

Jos Ahlers noemt het initiatief waardevol. ‘Het is ook een signaal: LHBTI-emancipatie is niet alleen een Amsterdams dingetje, het speelt ook hier, bij ons.’

Symbolisch

Jos Ahlers: ‘Eén van onze doelstellingen is zichtbaarheid. Dat is belangrijk, want zichtbaarheid betekent veiligheid. Ik zeg ook wel eens: onzichtbare mensen laat je makkelijk verdwijnen.’

‘Ik snap ook: die regenboogpaden of bankjes, die zijn natuurlijk symbolisch. Aan de andere kant zie je nu ook in de wereld dat symboliek soms heel waardevol is.’

‘Het is een beetje als de discussie over gaypride in Amsterdam’, vergelijkt hij. ‘Moeten die gasten feestend op een boot staan? Ja, dat moet, om de hele wereld te laten zien: wij zijn er en we zijn trots op ons zelf.’

Video-verslag van de opening:

(Bron: NH Nieuws; screenshot IJmond Nieuws)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws