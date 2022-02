Vogelhuisjes met condooms in de strijd tegen SOA’s

on

In Gorinchem wordt een aantal ‘vogelhuisjes’ opgehangen, gevuld met condooms en glijmiddel. De vogelhuisjes komen te hangen in natuurgebieden waar mensen elkaar ontmoeten om seks te hebben.

Het initiatief komt van COC Rotterdam, werkgroep regio Gorinchem en is bedoeld in de strijd tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en tienerzwangerschappen. Voorlopig gaat het om een proef met twee vogelhuisjes.

‘Het gaat niet alleen om homo-ontmoetingsplaatsen. Ze zijn ook voor hetero’s bedoeld’, zegt Maarten Venhovens (foto), coördinator van de COC-werkgroep in Gorinchem tegen Editie NL.

De werkgroep regio Gorinchem werkt samen met de stichting Aids Health Foundation die condooms en glijmiddel beschikbaar stelt en met de Stichting Platform Keelbos, die twee keer per week de voorraad aanvult en eventuele achtergelaten rommel opruimt.

‘We vinden het belangrijk dat de omgeving netjes blijft’, zegt Venhovens.

Scandinavië

Het idee komt uit Scandinavië. ‘In Kopenhagen en Oslo plaatst de gemeente bijvoorbeeld zelf dit soort vogelhuisjes. Die vullen de voorraad ook zelf aan. Ik denk dat het goed zou zijn als gemeentes in Nederland zich er ook bewuster van worden dat er hier winst te behalen valt.’

Van de buitenkant zijn het gewone vogelhuisjes. ‘Het is niet de bedoeling dat wandelaars zien dat het geen gewone vogelhuisjes zijn. De gebruikers van de condooms weten de huisjes zelf wel te vinden. Hoe? De organisaties waar wij mee werken hebben contacten met mensen die deze plekken bezoeken. Zo worden ze op de hoogte gesteld.’

De ingang van het vogelhuisje is dichtgemaakt om te voorkomen dat vogels zich vergissen.

Scholen

Ook in de horeca en in de omgeving van scholen wil de werkgroep condooms en glijmiddel gaan uitdelen.

Volgens Venhovens is dat hard nodig. ‘In veel huishoudens en op veel scholen is het onderwerp seksualiteit taboe’, zegt Venhovens in De Gelderlander. ‘Ouders denken dat als zij condooms in huis halen, zij kinderen ‘stimuleren’ om seks te hebben. Dat is niet zo. Tieners die seks willen hebben, doen dat toch wel. Dan kunnen ze het beter veilig doen.’

Gratis HIV-test

Als het verstrekken van gratis condooms eenmaal ingezet is, wil de werkgroep ook gratis HIV-tests gaan aanbieden. ‘Dat gebeurt dan bij ons op locatie, onder begeleiding van een daarvoor opgeleide vrijwilliger’, zegt hij in de krant. ‘Voor inwoners van Gorinchem, die liever niet bij de huisarts testen, is de dichtstbijzijnde testlocatie, de GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht. Dat is best ver weg. We willen voorkomen dat de afstand een reden is om geen test te doen.’

(Bron: RTL, De Gelderlander; foto: COC Rotterdam, werkgroep regio Gorinchem)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws