Universiteit in Cambridge haalt regenboogvlag weg

Het Gonville en Caius College in Cambridge heeft de regenboogvlag op het universiteitsgebouw vervangen door de collegevlag . De regenboogvlag wapperde er net een dag ter gelegenheid van de LGBT-geschiedenismaand in het Verenigd Koninkrijk.

Dinsdag werd de regenboogvlag gehesen (foto), een dag later besloot de Gonville en Caius College Council dat voortaan alleen de collegevlag gehesen mag worden.

‘De vlag van het College is een symbool dat iedereen in de Caius-gemeenschap verenigt. De keuze om alleen de vlag van het College te voeren, vermijdt zorgen over politieke neutraliteit en de moeilijkheid om te kiezen tussen de veelheid aan goede doelen waarvoor een vlag zou kunnen worden gehesen.’

Met de beslissing is er een eind gekomen aan de periode van zes jaar dat de regenboogvlag wel werd gehesen.

‘Verraden’

De beslissing van het college is de universiteit op kritiek komen te staan. Natasha Naidu, een masterstudent aan Gonville en Caius, zei dat ze zich ‘verraden’ voelde door de beslissing.

Anthony Bridgen, een promovendus aan Gonville en Caius, zei dat hij ‘bitter teleurgesteld’ was over de aankondiging. Anderen reageerden dat de niet trots zijn student te zijn op deze universiteit.

‘Iedereen welkom’

De Master of the College, professor Pippa Rogerson, zei: ‘Gonville en Caius College blijft vastbesloten om van het College een plek te maken waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen kan gedijen.’.

‘Het is aan ons allemaal om veranderingen aan te brengen om de diversiteit te verbeteren en discriminatie uit te bannen, en we werken als gemeenschap bij Caius om vertegenwoordiging te ondersteunen en te stimuleren.’

Rijk

Het Gonville en Caius College werd opgericht in1348 en de op drie na oudste en een van de rijkste universiteiten in Cambridge.

(Bron: Varsity, Daily Mail; screenshot: Twitter- Gonville en Caius College)

