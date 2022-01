Christelijk paar wil huis niet verkopen aan twee homo’s

on

Een homostel dat een huis wilde bezichtigen, komen het huis niet in. De christelijke eigenaren lieten het stel weten dat ze het huis niet kunnen kopen, omdat ze vinden dat homoseksualiteit ‘in strijd is met Gods woord’.

De makelaar heeft het huis inmiddels uit de verkoop gehaald, omdat de opmerkingen van de eigenaren in strijd zijn met de ‘opvattingen en waarden’ van de makelaar.

Luke Whitehouse en Lachlan Mantell, die inmiddels acht jaar samen zijn, hadden hun oog laten vallen op een huis in Coulsdon, Surrey en vroegen een bezichtiging aan.

Ze kregen bericht van de verkopers, die christenen zijn, met vermelding van bijbelpassages die worden gebruikt om relaties tussen personen van hetzelfde geslacht te veroordelen.

‘Het spijt ons als we opdringerig lijken, maar we willen gewoon duidelijk maken dat we niet bereid zouden zijn om twee mannen in een partnerschap ons huis te laten te bekijken of te kopen.’

‘Omdat het in strijd is met de genadige leer in Gods Woord, de Heilige Bijbel, bijv. Romeinen 1:24-28 en Judas 7 (King James Version). Met vriendelijke groet.’

‘De eerste 10 seconden lachte ik – ik dacht dat het een grap was’, zei Luke op Facebook. ‘Maar toen was ik van streek en kreeg ik een huilbui aan de telefoon met mijn moeder. Homofobie bestaat nog steeds.’

‘Sinds ik acht jaar geleden uit de kast kwam, ben ik geen discriminatie meer tegengekomen.’

(Bron: Facebook, The Mirror; foto: Facebook, Purplebricks)

