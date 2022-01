Gemeente Goirle wil geen homo-ontmoetingsplek maken

on

De gemeente Goirle is niet van plan een homo-ontmoetingsplek te creëren als alternatief voor de met een hekwerk afgesloten homo-ontmoetingsplek langs de A58 bij parkeerplaats Leikant.

De gemeente zei dat bij monde van haar woordvoerder tijdens een zitting deze week voor de Raad van State. De zaak was aangespannen door de Stichting Platform Keelbos, omdat de gemeente weigert de eigenaar van het met een hek afgesloten bos te dwingen de homo-ontmoetingsplek weer open te stellen.

Het bos bij de parkeerplaats was sinds eind jaren zeventig en plek waar mannen elkaar pleegden te ontmoeten. De vorige eigenaar van het perceel had daar geen probleem mee.

De nieuwe eigenaar, die het perceel in 2014 kocht, zette er een hek neer, waarvoor de gemeente achteraf een bouwvergunning verleende. De stichting is van oordeel dat de paden in het bos al meer dan dertig jaar openbaar toegankelijk zijn geweest en dat niet zomaar kunnen worden afgesloten.

Ruud Maltha van de stichting vindt dat de rechten van de bezoekende mannen worden geschonden. “Geen enkele gemeente wil natuurlijk als homofoob worden betiteld. Maar door een hoog hekwerk te vergunnen op een plek waar al vanaf 1977 homo’s elkaar ontmoeten is de gemeente in de praktijk wel degelijk homofoob bezig. Wij homo’s kunnen elkaar in Nederland maar op heel weinig plekken veilig ontmoeten. Je kunt er geen voorstelling van maken met hoeveel geweld we te maken hebben. Die potenrammers zoeken ons overal op en gaan ons met ploertendoders en messen te lijf. En maar heel weinig mensen durven aangifte te doen. Deze HOP is juist wel veilig omdat er veel sociale controle door gelijkgestemden is. Door deze HOP te ontnemen worden homo’s op andere plekken weer meer aan geweld blootgesteld. ”

De gemeentewoordvoerder ontkende met klem dat Goirle homofoob bezig is, “maar we zien het niet als onze taak om ontmoetingsplaatsen te maken voor zowel homo’s als hetero’s.”

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

(Bron: Brabants Dagblad)

