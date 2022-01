Vrijspraak voor boer die verdacht werd van brandstichting

on

De 38-jarige boer Gert S. die veracht werd van een reeks brandstichtingen in panden van hemzelf in Werkhoven, ’t Goy en Wijk bij Duurstede, is vrijgesproken door de rechtbank.

Volgens de rechtbank leed het Openbaar Ministerie, die acht jaar had geëist, aan tunnelvisie. Het bewijs in de zaak staat niet onomstotelijk vast en kan niet worden uitgesloten dat iemand anders de branden heeft aangestoken.

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij de branden heeft gesticht. Hij verklaarde dat hij werd bedreigd, nadat hij in 2018 uit de kast was gekomen als homoseksueel, waarna hij van zijn vrouw scheidde.

Volgens het OM zou S. de branden hebben gesticht om zijn financiële wanbeleid te verhullen én om te verbergen dat hij grote geldbedragen van het bedrijf had gestolen.

De boer was niet verzekerd tegen brand. Het Openbaar Ministerie zag mede door camerabeelden voldoende bewijs voor brandstichting. In de kelder van het afgebrande bedrijf in Werkhoven stond de boekhouding van zijn bedrijf.

Onvoldoende onderzoek

Volgens de rechtbank is er geen bewijs waaruit blijkt dat de boer, die inmiddels in Langbroek woont, de branden heeft gesticht. Ook zijn er geen getuigen die dat verklaren.

De boer is wel veroordeeld voor het verduisteren, witwassen en stelen van grote geldbedragen van zijn eigen bedrijf. Daarvoor is hij veroordeeld tot 12 maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk. De man zat al zes maanden in voorarrest en hoeft daarom niet terug naar de gevangenis.

Het Openbaar Ministerie overweegt in hoger beroep te gaan, meldt RTV Utrecht.

(Bron: de Volkskrant, RTV Utrecht; foto: boer S. – RTV Utrecht)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws