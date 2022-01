Laatste Golden Girl Betty White overleden; fans leggen bloemen

on

Betty White is overleden. Ze is vooral bekend van haar rol als Rose in de comedyserie The Golden Girls, over vier oudere vrouwen die samen in één huis wonen. De serie was erg populair in LHBTI-kringen. White werd 99 jaar oud.

Betty White als Rose in The Golden Girls.

White begon in 1939 met het zingen van liedjes op een tv-kanaal in Los Angeles. Daarna werkte ze mee aan radioprogramma’s, televisieseries, en had ze een eigen talkshow The Betty White Show.

Terminaal naïef

In de jaren vijftig was ze de eerste vrouw die een tv-serie produceerde. De tv-wereld werd toen gedomineerd door mannen. Tot op late leeftijd was White actief.

Haar bekendste rol is Rose uit The Golden Girls, waarin ze een “terminaal naïeve vrouw” speelt, zei White eens.

Ster in Hollywood

Nadat het nieuws over haar overlijden bekend werd, verzamelden fans zich bij de ster in de Hollywood Walk of Fame, waarop de naam van Betty White staat. Ze leggen er bloemen, knuffels, en branden er kaarsen.

Eerbetoon aan Betty White bij haar ster in Hollywood.

