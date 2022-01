Denkt Duitse partij CDU nu anders over adoptie door homo’s?

on

De Duitse christendemocraten partij CDU lijkt een andere koers te willen varen over adoptie door homostellen. De nieuwe partijvoorzitter Friedrich Merz zegt in meerdere interviews in de Duitse media dat hij voor adoptie door stellen van hetzelfde geslacht is.

Friedrich Mertz bij de Duitse zender ARD

“Sommige homoseksuele stellen zijn waarschijnlijk zelfs betere ouders dan sommige heteroparen”, zegt Mertz bij de publieke omroep ARD.

Tegen de Frankfurter Allgemeine zegt hij dat “de aandacht die kinderen nodig hebben niet afhangt van de vraag of de ouders homoseksueel of heteroseksueel zijn”.

Merz zou zijn nieuwe mening hebben gevormd na het lezen van meerdere studies over adoptie.

Nogal een draai

De opvatting van Mertz is opvallend. Jarenlang zag hij een geregistreerd partnerschap voor homokoppels als aanval op het traditionele heteroseksuele gezin. Hij legde eerder ook een verband tussen homoseksualiteit en kindermisbruik. Hij deed dat later af als neonieuws.

De Nederlandse krant Reformatorisch Dagblad vraagt zich af of de nieuwe opvatting van Mertz een radicale koerswijziging is, of dat hij aan een liberaler imago werkt.

