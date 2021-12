Kijktip: The Pink Revolution zondag op Canvas

on

De documentaire The Pink Revolution laat vijf mensen zien die vanwege hun seksualiteit worden gemarginaliseerd of vervolgd. Ze willen uit de onzichtbaarheid treden en streven naar een plek in de wereld.

Hocine is geboren met de uiterlijke kenmerken van een jongen en groeit op in een conservatieve Algerijnse familie. Vandaag heet zij Yasmine.

Adil en Albéric worden geboren in landen waar homoseksualiteit bestraft wordt met gevangenisstraffen, lynchpartijen, vervolging en dood. Ze zijn naar België en Frankrijk gevlucht.

De Spaanse vader van Thomas wou zijn zoon in een kerk zien trouwen.

Ariane, een jonge homoseksuele feministe weigert zich te onderwerpen aan mannen.

Allemaal delen ze dezelfde ambitie: niet langer onzichtbaar zijn.

De documentaire van Jawad Rhalib is zondag 5 december te zien op Canvas om 22:45 uur.

(Foto: Flanders Images)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda