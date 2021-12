Eerste homohotel op Cuba viert (her)opening

on

Deze week heeft het eerste LHBTI-hotel op Cuba de deuren geopend voor gasten. Het hotel in Cayo Guillermo in het noordoosten van Cuba in de provincie Ciego de Avila ging in december 2019 eigenlijk al open, maar moest daarna snel weer dicht vanwege de uitbraak van het COVID-19-visrus.

De officiële opening was deze week, complete met dansers en regenboogvlaggen. In de eerste dagen van de heropening waren er vooral gasten uit Canada, maar ook uit Cuba zelf.

Ook in de hoofdstad Havana zijn plannen voor een hotel dat zich richt op LHBTI’ers.

Homohuwelijk

Naast de opening van het Gran Muthu Rainbow-hotel, maakt Cuba “grote vooruitgang met de nieuwe gezinscode”, die momenteel door een wetgevende commissie wordt geanalyseerd om het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht op te nemen”, zegt Marlis Delgado van het hotel.

“Dit betekent een stap voorwaarts voor onze samenleving, en door dit hotel hier te hebben, kunnen we deze familiecode een stevige basis geven om goedgekeurd te worden”, aldus Delgado.

De tekst moet nog dit jaar door het parlement worden goedgekeurd en in 2022 in een referendum worden voorgelegd aan de kiesgerechtigde Cubanen.

“Gastvrije plek”

Voor Kevin McGrath, de 37-jarige Canadees die geniet van het zwembad met uitzicht op zee, kan dit hotel een inspiratiebron zijn voor de regering om “de juiste veranderingen door te voeren voor alle LHBTI-mensen die naar Cuba komen”. “Het is een zeer gastvrije plek en je voelt je goed geïntegreerd”, voegt hij eraan toe.

Erick Hiller, een Canadese toerist die met zijn metgezel kwam, vindt het “ongelooflijk” dat Cuba binnenkort het homohuwelijk kan goedkeuren: “in ons land is dit enkele jaren geleden goedgekeurd.”

Economie

De Cubaanse autoriteiten hebben geprobeerd het homohuwelijk op te nemen in de grondwet die in 2019 werd goedgekeurd, maar na afwijzing door de katholieke en evangelische kerken, werd daar van afgezien.

De toeristenindustrie, de motor van de Cubaanse economie, is zwaar getroffen door de pandemie. De regering voorspelt de komst van 100.000 toeristen tegen het einde van het jaar en vervolgens twee miljoen in 2022. Dat blijft ver achter bij de vier miljoen toeristen die vóór 2020 elk jaar arriveerden.

(Bron: AFP, TV5 Monde; screenshot: TV5 Monde)

