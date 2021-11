Oudste homokroeg van Antwerpen is gesloten

on

De oudste homokroeg van Antwerpen, Café Strange, is gesloten. De kroeg heeft zijn financiën niet op orde, waarop een aangestelde bewindvoerder besloten heeft de tent te sluiten.

De eigenaar, de 89-jarige Armand Everart, ligt sinds augustus na een valpartij in het ziekenhuis. Daarom was het café alleen nog op vrijdag en zaterdag open.

Armand kwam sinds 1955 in het café aan de Dambruggestraat en kon de zaak in 1980 overnemen. In 2016 werd de zaak overvallen en kreeg hij met een fles een klap op zijn hoofd. Sindsdien werd hij na sluitingstijd door één van de vaste gasten naar huis begeleid.

“Die slag op mijn kop,” zoals Armand het zelf beschrijft in de PZC, “daar heb ik nog steeds last van. Duizelig. Maar goed, ik heb al ergere dingen meegemaakt. En gezien mijn gezegende leeftijd, gaat het best nog goed met mij.”

Goede vriend en vaste klant Mathijs Hendrix legt aan de krant uit wat er is misgelopen bij Strange: “Armand is een dagje ouder geworden en heeft zijn boekhouding de laatste jaren wat verwaarloosd.”

Rekeningen en belastingen werden niet betaald en er werd een tijdelijk bewindvoerder aangesteld om orde op zaken te stellen. “Vorige week woensdag besliste die opeens – vanuit het niks – om Strange op te doeken.”

“Erg jammer hoe dit gelopen is, maar er is niet veel aan te doen momenteel”, aldus Armand. Toch is een aantal vaste klanten aan het bekijken of er een doorstart van het café mogelijk is.

(Bron: Gazet van Antwerpen. PZC; foto: Google Streetview)

