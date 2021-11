Roze Golf 07-11:  Tara is een rode krijger

on

Regine Hilhorst vertelt over haar nieuwe boek ‘Morgen ben je een ander kind’, dat werd geïllustreerd door Loes Koning. Het boek voor kinderen vanaf 6 jaar vertelt het verhaal van Tara, die geen jurk aan wil.

Mark Stouwdam en Peter Schilmöller zijn samen ‘Body & Soul’ en ze hebben een nieuw lied gemaakt: ‘Putting on Shoes’. Volgende week vrijdag komt het nummer officieel uit; in de Roze Golf is het voor het eerst te horen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 7 november tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel