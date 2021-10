File met oldtimers in Nijmegen ter ere van Coming Out Day

on

Leden van Gay Classic Car Club hebben zondagmiddag een ‘Gay-Filé’’veroorzaakt’ bij een verzorgingshuis in Nijmegen. Een kleine vijftig klassieke auto’s stonden opgesteld bij verzorgingshuis Zonnebaars in de wijk Hatert.

De ‘Gay-Filé’ trok niet alleen belangstelling van de bewoners van het verzorgingshuis, maar ook van overige wijkbewoners.

De ‘Gay-Filé was voor de eigenaren van de auto’s en hun passagiers een tussenstop in een rit rond Nijmegen en was bedoeld om aandacht te vragen voor Coming Out Day, maandag 11 oktober.

Ook wilde de club met de rit vieren dat het COC 75 jaar en de COC-afdeling Nijmegen dit jaar 50 jaar bestaan.

(Foto’s: Fred Riddersma)

