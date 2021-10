Speelgoed vanaf 2024 genderneutraal in winkels in Californië

on

In de Amerikaanse staat Californië moeten grote warenhuizen vanaf 2024 producten als speelgoed en kinderverzorgingsproducten ook op een genderneutrale manier aanbieden.

De nieuwe wet heeft betrekking op onder meer hygiëne- en verzorgingsproducten. Kleding valt er niet onder.

De nieuwe wet, ondertekend door de Democratische Gouverneur Gavin Newsom, verbiedt traditionele jongens- en meisjesafdelingen in warenhuizen niet. In plaats daarvan zegt het dat grote winkels ook een genderneutraal gedeelte moeten hebben om “een redelijke selectie” van artikelen te tonen “ongeacht of ze traditioneel op de markt zijn gebracht voor meisjes of voor jongens.”

Raadslid Evan Low, een democraat uit San Jose die de wet opstelde, zei dat hij “ongelooflijk dankbaar” was. Newsom heeft de wet dit jaar ondertekend – de derde keer dat de democraten hebben geprobeerd deze wet aangenomen te krijgen; soortgelijke wetsvoorstellen sneuvelden in 2019 en 2020.

De wet werd bekritiseerd door enkele leden van de Republikeinse Partij en door conservatieve groepen, die vinden dat de overheid niet voor ouders moet bepalen wat ze voor hun kinderen kopen.

Stop stigmatiseren

Low zei dat hij geïnspireerd was door de 10-jarige dochter van een van zijn stafleden, die haar moeder vroeg waarom bepaalde items in de winkel “verboden” voor haar waren omdat ze een meisje was.

“We moeten stoppen met stigmatiseren wat acceptabel is voor bepaalde geslachten en kinderen gewoon kinderen laten zijn,” zei Low. “Ik hoop dat dit wetsvoorstel meer bedrijven in Californië en de VS aanmoedigt om te voorkomen dat schadelijke en verouderde stereotypen worden versterkt.”

Minimaal 500 werknemers

De wet gaat gelden voor warenhuizen met minimaal 500 werknemers. Sommige grote warenhuizen hebben eerder al veranderingen aangebracht in de manier waarop ze producten aanbieden. Zo maakte warenhuisketen Target al in 2015 bekend te stoppen met op gender gebaseerde borden in zijn winkels.

Hoewel Californië de eerste staat is die dit vereist, hebben sommige grote warenhuizen de manier waarop ze hun producten aanbieden al veranderd. Target Corp., met 1.915 winkels in de Verenigde Staten, kondigde in 2015 aan dat het zou stoppen met het gebruik van een aantal op geslacht gebaseerde tekens in zijn winkels.

(Bron: NOS, APNews)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws