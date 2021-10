Regenboogweek Steenwijkerland gaat zondag van start

on

In Steenwijk gaat zondag in de Doopsgezinde Kerk de Regenboogweek van start met een roze viering. Het is voor het eerst dat er in de gemeente Steenwijkerland een dergelijke week wordt gehouden.

De organisatie is in handen van de Stichting Regenboog Steenwijkerland, die eerder dit jaar werd opgericht en in de toekomt vaker allerlei evenementen wil organiseren en activiteiten wil ontplooien om LHBT+’ers in de gemeente zichtbaarder te maken.

Maandag, op Coming Out Dag. wordt de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis van Steenwijkerland door burgemeester Rob Bats. Ook is ’s avonds de film Anne + te zien.

De Regenboogweek wordt zondagmiddag 17 oktober afgesloten met een feestelijke bijeenkomst bij De Heren van de Rechter in Steenwijk.

Kijk hier voor een compleet overzicht van de activiteiten tijdens de Regenboogweek in Steenwijkerland.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel