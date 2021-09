Europees Parlement wil overal zelfde rechten

on

LHBTI-ers in de hele Europese Unie moeten dezelfde basisrechten hebben, zegt het Europees Parlement. Het dagelijks EU-bestuur (de Europese Commissie) moet actie ondernemen tegen Hongarije, Polen en Roemenië, omdat die de EU-normen niet respecteren.

Europese vlag met regenboogtoevoeging in Berlijn. Bron foto: Europees Parlement.

De resolutie is aangenomen met 387 stemmen voor, 161 tegen en 123 onthoudingen. De letterlijke tekst: “Regenboogfamilies en paren van hetzelfde geslacht horen dezelfde rechten te hebben als het om bewegingsvrijheid in de hele Europese Unie en familiehereniging gaat”.

Stappen

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen, ongeacht de gendersamenstelling, die in een van de 27 landen erkend zijn moeten automatisch ook in andere lidstaten geldig zijn. De ouders die op de geboorteakte van een kind staan vermeld moeten in elke lidstaat worden geaccepteerd als wettige ouders, ongeacht hun geslacht.

De Europese Commissie zette eerder juridische stappen tegen Polen en Hongarije, waar in sommige regio’s lhbti-vrije zones zijn ingericht, maar die zijn volgens het Europees Parlement.

