Transgender statushoudster voor derde keer mishandeld in azc

Statushouder en transvrouw Mayda is zondag in haar azc Sneek mishandeld door een medebewoner. Ze liep door een gang van het azc waar zo’n twintig mensen stonden.

Ze probeerde de groep te negeren, maar één bewoonster vroeg haar lacherig: ‘Wat is je probleem man?’

Een man uit deze groep liet haar vervolgens vallen door haar te schoppen, plaatste zijn voet op haar hoofd, gezicht en nek, terwijl hij werd aangemoedigd door andere bewoners van deze groep om haar te slaan. Hij riep tegen haar: ‘Die animal. You are a monster.’

Mayda vluchtte naar de receptie waar de politie werd gebeld, maar er werd geen aangifte opgenomen en er werden geen getuigen gehoord. Ze moest vervolgens vijf uur wachten in de receptie, omdat er geen vervoer was geregeld naar een ander azc, waar ze de nacht kon doorbrengen.

‘Fout signaal’

LGBT Asylum Support heeft maandag een brief naar de burgemeester van Sneek gestuurd met afschrift naar directie van het COA , over hoe met dader en slachtoffer is omgegaan. ‘Het verplaatsen van een slachtoffer is daarmee een volledig fout signaal waarmee een dader de indruk kan krijgen om zo ongewenste personen uit een azc te kunnen krijgen.’

In een video van LGBT Asylum Support zegt Mayda dat ze zich diep vernederd voelt en zich niet beschermd weet door COA en de politie.

Het COA heeft haar slechts voor één nacht uit veiligheid naar een andere azc verplaatst en heeft tot op dit moment haar intern verplaatst in haar azc waardoor ze nog steeds de dader en deze hele groep die haar discrimineerden, tegenkomt.

Het is inmiddels de derde keer dat Mayda is mishandeld in het azc.

LGBT Asylum Support heeft nog geen reactie gekregen op de brief.

(Bron en screenshot: LGBT Asylum Support)

