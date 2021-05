Roze Golf 16-05: Mr Senior Pride hijst regenboogvlag op IDAHOT

on

17 mei is het IDAHOT, de internationale dag tegen homo- en transfobie. Om daar bij stil te staan, hijst Mr Senior Pride Ralph Kleinbussink maandag bij het provinciehuis de regenboogvlag, samen met de Commissaris van de Koning, Andries Heidema.

Ook overhandigt Ralph de laatste usb-stick met daarop de registratie van het Regenboogpodium aan de commissaris. Het Regenboogpodium is een televisieregistratie van optredens van artiesten, speciaal voor ouderen in verpleeghuizen. De sticks zijn verspreid onder verpleeghuizen in Overijssel.

Verder vertelt de Rotterdamse zanger en entertainer Nigel Andrews (foto) over de songfestivalsfeer in zijn stad en over de online songfestivalkwis die hij vrijdag 21 mei op het dak van de Maassilo gaat spelen met iedereen die zich daarvoor aanmeldt.

Songfestivalspecialist Barry van Cornewal was bij de eerste week van de repetities.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 16 mei tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel