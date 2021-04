D66 onderzoekt beschuldigingen ongewenst gedrag Smeets

on

D66 heeft een intern partijonderzoek aangekondigd naar het nieuwe Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Hij wordt door verschillende mensen beschuldigd van seksueel getint grensoverschrijdend gedrag.

Meerdere mannen melden op Twitter gemeld dat zij ongepaste berichten van hem hebben ontvangen.

‘Laat ik duidelijk zijn, in onze partij is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag’, zegt partijleider Kaag in een verklaring. ‘D66 stelt duidelijke normen aan hoe mensen binnen onze partij zich dienen te gedragen. Daarom nemen we deze berichten zeer serieus.’

De kwestie kwam aan het licht nadat verschillende mensen op Twitter hadden gezegd dat zij als minderjarige jongens waren benaderd door Smeets, en GeenStijl er aandacht aan had besteed.

Smeets zegt in een reactie op de website van D66 geschrokken te zijn van de berichten en dat hij zich ‘altijd gedragen heeft binnen de wetten die in Nederland gelden’.

(Bron: AT5, NOS; screenshot: Sydney Smeets D66)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws